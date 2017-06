Turkse directeur Amnesty International opgepakt

Bewerkt door: ib

De Turkse autoriteiten hebben gisteren de directeur van Amnesty International Turkije opgepakt. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie in een persbericht.

Taner Kilic, Chair of Amnesty Turkey, long time rights campaigner, now caught up in never ending post-coup purge. https://t.co/asO9xlmFLi pic.twitter.com/NGTttnkio7 — John Dalhuisen (@DalhuisenJJ) Tue Jun 06 00:00:00 MEST 2017

Het gaat om de advocaat Taner Kilic. Volgens de krant Hurriyet verdenken de Turkse autoriteiten de man van banden met Fethullah Gülen, de in de VS levende prediker die volgens de Turken achter de mislukte coup van juli vorig jaar zit.



Volgens Amnesty International getuigt de aanhouding van Kilic van "willekeur" in de zuiveringsoperatie van de Turkse regering. "Taner Kilic kan een lange staat van dienst voorleggen als verdediger van exact die vrijheden, die de Turkse autoriteiten nu vertrappelen", klinkt het bij de mensenrechtenorganisatie.



ByLock

Volgens Hurriyet werd Kilic samen met nog 18 andere advocaten opgepakt in Izmir, in het westen van het land. Ze worden ervan verdacht de mobiele app 'ByLock' te hebben gebruikt. De Turkse overheid verdenkt Gülenisten ervan via dat kanaal te communiceren.



Sinds de mislukte militaire staatsgreep van vorige zomer hebben de Turkse autoriteiten al zowat 50.000 mensen opgepakt, onder wie heel wat politieagenten, academici, journalisten en advocaten.