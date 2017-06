Ook scheepvaartverkeer van en naar Qatar geblokkeerd

IB

7/06/17 - 00u30 Bron: Belga

© reuters.

Heel wat olie- en containerhavens in het Midden-Oosten hebben schepen van en naar Qatar de toegang geweigerd. Maersk, de grootste containerrederij ter wereld, zegt dat het hierdoor niet meer kan leveren aan Qatar. Eerder raakte al bekend dat ook het vliegverkeer uit de Golfstaten naar Qatar is stilgelegd. In het land probeert de regering de bevolking gerust te stellen over de voedselvoorraad. Qatar is voor een groot deel afhankelijk van voedselimport.