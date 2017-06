Flamboyante miljonair, 'oom' van prinses Diana en Saoedische wapenhandelaar overleden in Londen

Door: redactie

De Saoedi-Arabische wapenhandelaar en flamboyante miljonair Adnan Khashoggi is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden in Londen. Dat meldt zijn familie. Khashoggi werd in de Britse hoofdstad behandeld voor de ziekte van Parkinson.

In de jaren 1970 en 1980 had de in Mekka geboren Khashoggi een vermogen van naar schatting 2,7 miljard euro. Tijdens de Koude Oorlog werd hij rijk als tussenpersoon bij wereldwijde wapenhandel. Hij werkte ook nauw samen met de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed.



Khashoggi was een omstreden figuur. Zo was hij onder meer betrokken bij een aantal omkoopschandalen en de Iran-Contra-affaire. Daarbij werd de opbrengst van illegale wapenleveringen van de Verenigde Staten aan Iran aangewend om de Contra's in Nicaragua te financieren.



Door zijn overdadige levensstijl en extravagante feesten, waarop talloze beroemdheden de revue passeerden, speelde hij echter een groot deel van zijn kapitaal kwijt. Hij was zelfs genoodzaakt om zijn superjacht Nabila en zijn privévliegtuig, een gepersonaliseerde Douglas DC-8, te verkopen.



Khashoggi trouwde twee keer, met een Britse en een Italiaanse, en kreeg in totaal acht kinderen. Hij was overigens de schoonbroer van Mohammed al-Fayed, de voormalige eigenaar van het beroemde warenhuis Harrods in Londen wiens zoon Dodi in 1997 stierf samen met prinses Diana.