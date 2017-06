Obscene 'Facebookklap' kost tien studenten plekje op befaamde Harvard-unief

Hanneke Marcelis

6/06/17 - 21u49 Bron: The Harvard Crimson

Archiefbeeld van de campus van de befaamde Harvard University. © reuters.

De Amerikaanse universiteit Harvard heeft de toelating van minstens tien studenten ingetrokken nadat was gebleken dat zij discriminerende en seksistische plaatjes hadden gepost in een Facebookgesprek. De studenten maakten onder andere grappen over kindermisbruik en de holocaust.

"Hoe noem je een Mexicaanse jongere die zichzelf heeft opgehangen? Piñata-tijd". Het is slechts één van de vele discriminerende 'grappen' die een groepje studenten in december plaatste in een besloten Facebookgesprek. Deze opmerkingen werden gemaakt via memes; plaatjes met een bijschrift die meestal humoristisch van aard zijn.



Het bestuur van de universiteit kreeg het gesprek half april onder ogen. Daarop besloot de prestigieuze universiteit de studenten toegang tot de introductieweek te ontzeggen. Inmiddels zijn de toelatingen van zeker tien betrokken studenten definitief ingetrokken, meldt The Harvard Crimson.



De studenten zouden in september beginnen aan hun nieuwe opleiding aan de Amerikaanse topuniversiteit. Omdat zij nog niet officieel begonnen waren, kon de universiteit de studenten nog gemakkelijk weren. Harvard heeft het recht om toelatingen in te trekken wanneer de universiteit het gedrag van een aankomende student ongepast of immoreel vindt.