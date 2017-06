VS eisen vertrek Venezuela uit VN-mensenrechtenraad

KVE

De Verenigde Staten willen dat Venezuela opstapt uit de VN-mensenrechtenraad. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, vandaag gezegd. "Landen die mensenrechten schenden zouden geen lid mogen zijn van de VN-mensenrechtenraad", vindt ze.

Haley riep Venezuela tijdens een bijeenkomst van de raad in Geneve op om vrijwillig afstand te doen van zijn zetel in de raad "tot het zijn eigen huis weer op orde heeft". Ze verwees naar "een geweldcampagne en intimidatie tegen ongewapende betogers" in het Zuid-Amerikaanse land.



Haley herhaalde dat de regering-Trump momenteel bekijkt of ze nog wil deelnemen aan het orgaan. "De vraag is of de mensenrechtenraad mensenrechten ondersteunt of enkel een uitstalraam is voor dictators die hun lidmaatschap gebruiken om brutaliteiten te vergoeilijken", zei ze vorige week in een opiniestuk in The Washington Post.



De VS zitten er ook mee verveeld dat het bevriende Israël herhaaldelijk door de mensenrechtenraad werd berispt. "Het is moeilijk te aanvaarden dat de mensenrechtenraad nooit een resolutie over Venezuela heeft overwogen, terwijl het vijf vooringenomen resoluties heeft aangenomen tegen Israël", luidt het. De kritiek op Israël was onder president George W. Bush al een reden voor de VS om de raad te boycotten.



De mensenrechtenraad heeft een wisselende samenstelling van 47 leden, onder wie momenteel België. Het is niet de eerste keer dat een lid onder vuur komt wegens mensenrechtenproblemen in eigen land. Mensenrechtenorganisaties eisten vorig jaar bijvoorbeeld het vertrek van Saoedi-Arabië en Rusland uit de raad.