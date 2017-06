Hoe een simpele vouw leidde tot de eerste arrestatie van een klokkenluidster in het Trump-tijdperk

Tommy Thijs

Verenigde Staten De Verenigde Staten hebben er een nieuw hoofdstuk bij in het Russische spionageverhaal rond de Amerikaanse verkiezingen. Een hoofdstuk dat opnieuw leest als een ware thriller. Spil in het verhaal is deze keer de 25-jarige inlichtingenmedewerkster Reality Leigh Winner, die een ultrageheim NSA-document over mogelijke Russische hacking van Amerikaanse stemcomputers doorgaf aan de website The Intercept. De vrouw werd twee dagen voor de publicatie van het rapport al opgepakt en is zo de eerste gearresteerde klokkenluidster in het Trump-tijdperk.

De gearresteerde Reality Winner. © Twitter. The real story turns out to be SURVEILLANCE and LEAKING! Find the leakers. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) The Intercept pakte gisterenmiddag groot uit met de primeur hoe de NSA had ontdekt dat Russische hackers pogingen hadden ondernomen om in te breken in Amerikaanse stemcomputers, dagen voor de verkiezingen van november vorig jaar.



Amper een uur na de publicatie maakte het Amerikaanse gerecht bekend dat het zaterdag een medewerkster van een onderneming die toegang had tot de geheime NSA-informatie, had opgepakt. De 25-jarige Reality Leigh Winner zou de persoon zijn die het rapport had gelekt aan The Intercept. Met haar arrestatie was Winner meteen de eerste klokkenluidster die in het Trump-tijdperk werd opgepakt. De Amerikaanse president heeft zich in het verleden al vaker bijzonder boos gemaakt over de lekken uit de inlichtendiensten aan de Amerikaanse pers.

Plooi in het papier © epa. De NSA kon aan bepaalde lijnen op de scan zien dat het document geplooid was geweest en daarna was ingescand Vooral de manier waarop de inlichtingendiensten Winner konden oppakken, was opmerkelijk. De vrouw, ex-militair en sinds februari werkzaam bij het bedrijf Pluribus International uit Georgia, dat voor de NSA werkt, bleek het rapport vorige maand al in het geheim doorgespeeld te hebben aan The Intercept. Het rapport zelf dateert van 5 mei.



Journalisten van The Intercept contacteerden daarop de NSA voor een reactie en lieten het document ook zien. De inlichtingendienst gaf geen commentaar, maar zette wel meteen alle middelen in om het lek te vinden, met als enige aanknopingspunt de scan van het rapport.



Toch bleek dat voldoende: de NSA kon aan bepaalde lijnen op de scan zien dat het document geplooid was geweest en daarna was ingescand. Dat kon betekenen dat het document niet digitaal aan The Intercept was bezorgd, maar fysiek. En dus moest het ook zijn uitgeprint. Via de logbestanden vonden de onderzoekers uiteindelijk in totaal zes interne en externe medewerkers die dat hadden gedaan. Onderzoek van de computers van die zes medewerkers leidde uiteindelijk naar Winner, die als enige contact had gehad met The Intercept. Bij ondervraging door de FBI bekende Winner meteen.

Gele puntjes Via een kleine reeks stappen konden internetexperts snel de tijd en serienummer van de printer achterhalen. © Errata Security. Bovendien blijkt ook de scan, die bij The Intercept te downloaden valt, zelf gecodeerde informatie te bevatten over de printer waarop het originele rapport is afgedrukt. Printers laten op elk document minuscule gele puntjes achter bij het afdrukken, die zelfs op een scan zichtbaar gemaakt kunnen worden met enkele simpele muisklikken. Online is bijvoorbeeld een stap-voor-stap-handleiding te vinden die leidt tot de printer met code 29535218, waarop het document op 9 mei om 6.20 uur is afgedrukt.



Het valt te verwachten dat ook de NSA zelf op die manier heel makkelijk de identiteit van Winner heeft kunnen achterhalen. Vraag is nu of The Intercept onbewust de identeit van Winner heeft weggegeven door de scan online te plaatsen.

"Bedreiging voor de veiligheid" Alleged NSA whistleblower Reality Leigh Winner must be supported. She is a young women accused of courage in trying to help us know. pic.twitter.com/B4aIdt7qz6 — Julian Assange (@JulianAssange) Het Amerikaanse ministerie van Justitie reageert bijzonder opgetogen op de eerste arrestatie van een klokkenluider sinds Donald Trump president is. "We hebben haar snel kunnen identificieren en arresteren", aldus onderminister Rod Rosenstein. "Geheime documenten lekken bedreigt de nationale veiligheid en het ondermijnt het vertrouwen in de regering."



Kritiek kwam er van Julian Assange, oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks. "We moeten Winner steunen. Ze is een jonge vrouw die wordt beschuldigd van een moedige poging ons iets te laten weten", aldus Assange. Vorig jaar speelde zijn organisatie nog een grote rol in de presidentscampagne, toen WikiLeaks duizenden gehackte e-mails uit het Clinton-kamp publiek maakte. Assange maakte zich daarmee razend populair bij Trump-aanhangers, maar nu schaart hij zich aan de andere kant.