Amerikaanse vrouw aangeklaagd voor lekken info over Russen

6/06/17 - 07u25 Bron: ANP

Het hoofdkwartier van de NSA in Fort Meade, Maryland. De vrouw zou informatie van die geheime dienst gelekt hebben. © reuters.

Russische inmenging Een vrouw die als contractant werkt voor de Amerikaanse overheid is gearresteerd op verdenking van het lekken van informatie van de geheime dienst NSA naar de media. De 25-jarige Reality Leigh Winner zou vorige maand vertrouwelijke informatie hebben gemaild naar het onlinemagazine The Intercept. Ze werd daarvoor zaterdag door de FBI opgepakt in Augusta, in de staat Georgia. Het is het eerste fysieke bewijs dat er vanuit Rusland een poging is ondernomen om de verkiezingen te beïnvloeden.

Volgens het ministerie van Justitie ontvreemdde de 25-jarige Reality Leigh Winner documenten over Russische hackpogingen uit een overheidsgebouw in de staat Georgia en speelde ze deze door aan het onlinenieuwsmedium The Intercept.



De vrouw werd een uur nadat de informatie op de site verscheen, opgepakt. In de documenten stond volgens The Intercept informatie over hoe de Russen door middel van phishing e-mails probeerden om bij Amerikaanse stemmachines binnen te dringen.