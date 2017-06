Beruchte Italiaanse maffiabaas binnenkort weer op vrije voeten

IB

6/06/17 - 04u00 Bron: Belga

Een protest tegen de mafia in het Zuid-Italiaanse stadje Locri. © epa.

De beruchte Italiaanse maffiabaas Salvatore "het beest" Riina is binnenkort weer op vrije voeten. Dat heeft het Italiaanse hooggerechtshof in Rome beslist. De 86-jarige voormalige Cosa Nostra-baas mag de gevangenis verlaten omdat zijn gezondheid erg achteruit is gegaan.

De 86-jarige Riina heeft talrijke misdaden op zijn kerfstok. Onder Riina's commando doodde de Siciliaanse Cosa Nostra in de jaren 80 en 90 onder meer de bekende maffiajagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. Ook de regionale president van Sicilië en de broer van de huidige Italiaanse president Sergio Mattarella, Piersanti Mattarella, werd toen door de Cosa Nostra vermoord. Riina werd uiteindelijk in 1993 gevat en kreeg meerdere levenslange gevangenisstraffen. Sindsdien zit "het beest" in de cel in Parma.



Riina lijdt onder meer aan een ernstige nierziekte en is ook cognitief erg afgetakeld. Volgens het Italiaanse hooggerechtshof vormt hij dan ook geen gevaar meer voor de maatschappij. De man heeft volgens de rechter "het recht om waardig te sterven". Een rechtbank in Bologna moet nu beslissen of de voormalige maffiabaas wel nog huisarrest krijgt.