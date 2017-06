16-jarige aangehouden voor dood Savannah (14): "Ze kende hem via sociale media"

SVM

In Nederland zijn twee veertienjarige meisjes dood teruggevonden. In beide gevallen werd een minderjarige verdachte aangehouden. De 16-jarige jongen uit de gemeente Den Bosch die vastzit in verband met de dood van Savannah Dekker kende het meisje vermoedelijk via sociale media. Dat liet de burgemeester van haar woonplaats Bunschoten weten.

Een luchtfoto van het industrieterrein waar het lichaam van Savannah gevonden werd.

"Tijdens haar verdwijning is er altijd hoop geweest dat ze nog zou leven", aldus Melis van de Groep. "Er waren aanwijzingen dat ze zich met hem schuilhield op een ander adres. De politie baseerde zich daarvoor op spullen die in het huis van Savannah lagen."



Dat er vermoedelijk geen link is tussen de dood van Savannah en die van Romy noemt de burgemeester een geruststelling. "Dat betekent dat er tenminste niet iemand lukraak meisjes van de fiets trekt."



"We gaan haar zo missen"

Schooldirecteur Henk Koelewijn herinnert zich Savannah als een rustige, lieve en vrolijke leerling die mooie cijfers haalde. "Ze genoot van contact met haar vriendinnen en hield van gezelligheid", zei hij geëmotioneerd tegenover de verzamelde pers.



Vriendinnen van Savannah hingen rond op het pleintje voor het gemeentehuis. "We gaan haar zo missen", stamelde een meisje met roodomrande ogen van het huilen. "Ze was écht een lief meisje, niemand had een hekel aan Savannah. Je kon geen ruzie met haar krijgen, al zou je dat nog zo graag willen. Ze was altijd vriendelijk, tegen iedereen. Op school deed ze het ook heel goed. Ik vind het zo ontzettend erg."



"Een date? Ja, en dan?"

Sportief was Savannah ook. Bij SV Spakenburg stond ze bij de meisjes in het doel. Zelfs nu ze daar al even niet meer speelt, komt de klap hard aan. Het pupillenkamp dat voor komend weekend op de agenda stond, is afgelast. Behulpzaam was ze ook, bijvoorbeeld voor de kankerbestrijding. 'Work hard, dream big' was een motto dat ze zelf deelde op Facebook.



Dat ze een date of een vriendje had via social media? "Ja, en dan? Dat gebeurt wel meer. Ze was gewoon een schat van een meid", zegt het vriendengroepje.



De gevoelens van onmacht zijn groot. "De verdachte mag van geluk spreken dat hij niet in Bunschoten woont. Anders hadden ze hem gepakt, zeker weten", roept een jongen met overslaande stem.