Minstens acht soldaten gedood bij gevechten in Noord-Afghanistan

bewerkt door: LS

5/06/17 - 20u09 Bron: Belga

Archiefbeeld. Een soldaat van het Afghan National Army richt zijn wapen op een gevecht tussen strijdkrachten van de taliban en de Afghaanse veiligheidstroepen. © afp.

Daags voor de geplande grote vredes- en veiligheidsconferentie in de hoofdstad Kaboel zijn bij aanvallen van de taliban in een groot district in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz minstens acht soldaten gedood. Dat is door Amanuddin Kuraishi, hoofd van het district Imam Sahib, bekendgemaakt.