Montenegro officieel 29ste lid van de NAVO

5/06/17 - 19u54 Bron: Belga

NAVO secretaris-generaal Jens Stoltenberg (links) en de premier van Montenegro Dusko Markovic geven elkaar een hand. © afp.

Montenegro is officieel lid van de NAVO geworden. Tijdens een plechtigheid op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington overhandigde minister van Buitenlandse Zaken Srdjan Darmanovic de toetredingsdocumenten van zijn land aan de Amerikaanse regering, die volgens het Noord-Atlantisch verdrag voor de bewaring bevoegd is. Premier Dusko Markovic sprak van een "historische dag".