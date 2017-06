Toen haar borsten na zes weken zwangerschap opgezwollen waren van A naar DD merkte Chelsea (27) dat er iets vreselijk mis was

Koen Van De Sype

5/06/17 - 14u06 Bron: The Sun

© Twitter.

Het had een onbezorgde tijd moeten worden, maar de zwangerschap van Chelsea Nally (27) uit het Britse Suffolk draaide helemaal anders uit. Haar borsten zwollen door de hormonen van een cup A naar een DD. En daardoor ontdekte ze dat er iets heel erg fout was met haar.

Chelsea stapte in het huwelijksbootje met de liefde van haar leven in juli vorig jaar. Ze waren zes jaar verloofd geweest en hadden een zoon Kaylan (3), maar stelden de grote dag uit omdat Daniel (25) als militair gelegerd was in een kazerne op 150 kilometer van huis.



Pijn

Enkele dagen na het huwelijk ontdekte Chelsea plots dat ze vijf weken zwanger was. Het koppel kon zijn geluk niet op. "We hadden het niet gepland, maar waren superblij", doet ze haar verhaal. "Mijn lichaam was al aan het veranderen en een week later waren mijn borsten door de hormonen al gegroeid van een cup A naar een DD. Ze voelden zwaar en deden wat pijn, maar ik dacht dat dat normaal was. Want ik had het ook gehad toen ik zwanger was van Kaylan." Lees ook Man takelt zwangere vrouw zodanig toe dat ze vroeger bevalt

365 dagen schattigheid: panda Tian Bao viert eerste verjaardag

Droom gaat in vervulling: homokoppel verwacht eerste biologisch kind

Maar toen voelde Chelsea opeens een knobbeltje in haar linkerborst. "Ik had nog nooit zoiets gevoeld en was ongerust", zegt ze. "Daniel en ik besloten het meteen te laten nakijken. Mijn huisarts deed enkele tests en toen ik acht weken zwanger was, volgde het vreselijke verdict: ik had borstkanker, in stadium III. De dokters waren niet zeker wat mijn vooruitzichten waren. En of de baby gevaar liep."



Ongewoon

"De dokters zeiden dat het erg ongewoon was dat een knobbeltje zich verplaatste in de borst en dat ik het vermoedelijk nooit had opgemerkt als mijn borsten niet zo gegroeid waren", gaat ze verder. "Ze wisten niet goed wat te doen, omdat mijn situatie zo zeldzaam was. Ik zocht zelf het internet af en kon inderdaad geen enkel ander geval vinden zoals dat van mij. Ik voelde me zo alleen." © Facebook.

De dagen die op de diagnose volgden, overlegden de dokters over hoe het verder moest. Ze overwogen zelfs een abortus om het leven van Chelsea te redden, maar borgen dat idee op toen bleek dat de kanker nog niet was uitgezaaid naar haar lymfeklieren. "Dat was een ongelofelijke opluchting, want ik wilde mijn kindje niet kwijt", zegt ze. "Ik voelde er al een speciale band mee, omdat het dankzij de zwangerschap was dat ik te weten was gekomen dat ik ziek was. Ik wilde strijden voor ons beiden."



In november, toen ze 12 weken zwanger was, onderging ze een operatie in het ziekenhuis van Ipswich om het knobbeltje weg te halen. Vier weken later begon ze aan chemotherapie. "Ik had geen idee wat voor effect dat zou hebben op de baby en ook de dokters niet. Ze zeiden dat er een risico was op een miskraam, maar dat ze de baby goed in de gaten zouden houden."



Scan

Er volgden zes sessies en elke keer werd een scan gemaakt om te zien of alles in orde was. "Elke keer hielden Daniel en ik elkaars hand vast, terwijl we angstig wachtten op het resultaat. Elke keer zeiden ze dat ik nog altijd zwanger was en dat de baby bleef groeien. Dat gaf me kracht." At just six weeks pregnant Chelsea's breasts swelled from an A cup to a DD - something was terribly wrong https://t.co/BWi2xqIGb4 pic.twitter.com/mS6bxVKDSN — The Sun (@TheSun) 5 juni 2017