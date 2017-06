Premier Malta wint nieuwe verkiezingen zonder moeite

TK

5/06/17 - 13u43 Bron: Belga

Joseph Muscat © epa.

In Malta is de uittredende premier Joseph Muscat nu ook officieel tot winnaar van de vervroegde parlementsverkiezingen uitgeroepen. Muscats Labour-partij won 55 procent van de stemmen, de grootste, centrumrechtse oppositiepartij kreeg 43,7 procent. Het is het grootste verschil in de geschiedenis van het onafhankelijke Malta.