Twee tieners opgepakt na dood Romy en Savannah (14)

5/06/17 - 12u02 Bron: AD

Savannah (links) en Romy (rechts). © rv.

In de onderzoeken naar de dood van de twee meisjes uit Hoevelaken en Bunschoten in Nederland heeft de politie vannacht aanhoudingen verricht. Het gaat om twee minderjarige jongens van 14 en 16 jaar oud. Dat meldt de Nederlandse zender 'NOS'. Het ziet ernaar uit dat het gaat om twee op zichzelf staande zaken.

In het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken is in de nacht van zondag op maandag een 14-jarige jongen uit de gemeente Ede aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood. Romy werd vrijdagmiddag aan het Emelaarsepad in Achterveld in het water gevonden. Het onderzoek naar de omstandigheden en toedracht is in volle gang. De verdachte zit vast en wordt vandaag verhoord. De familie van Romy is hierover geïnformeerd.

Ook in het andere onderzoek, naar de dood van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten die gisterochtend is aangetroffen door een toevallige voorbijganger in het water bij het industrieterrein De Kronkels in Bunschoten, in de provincie Utrecht, is afgelopen nacht een verdachte aangehouden. Het gaat om een 16-jarige jongen uit gemeente Den Bosch. Ook dit onderzoek is nog in volle gang. De familie van Savannah is hierover ook geïnformeerd.



Geen verband

Voor beide zaken is een eigen TGO-rechercheteam (Team grootschalige Opsporing) aan het werk en de twee onderzoeksteams delen waar nodig onderzoeks-informatie. Op basis van de bevindingen uit de onderzoeken tot nu toe, lijkt het er niet op dat er een verband is tussen beide feiten.