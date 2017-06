Twee doden in Alpen nadat touw reddingshelikopter knapt

TK

In de Oostenrijkse Alpen zijn gisteren twee mensen om het leven gekomen nadat het touw van de reddingshelikopter waaraan ze vasthingen, knapte.

De twee alpinisten, een man en een vrouw, hadden de hulpdiensten gecontacteerd omdat ze in de buurt van Trofaiach, in Centraal-Oostenrijk, in de problemen waren gekomen. Een reddingshelikopter kon hen lokaliseren, maar toen ze naar boven werden gehesen, liep het fout. Het touw waaraan de twee bergbeklimmers en een hulpverlener vasthingen, brak doormidden.



De drie vielen van "een aanzienlijke hoogte" in een ravijn, legde een woordvoerster van de politie uit. De hulpverlener, een 28-jarige politieman, en de vrouwelijke alpiniste kwamen om het leven. De mannelijke alpinist raakte zwaargewond.



De namen en de nationaliteit van de twee alpinisten werd niet bekendgemaakt.