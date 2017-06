Bahrein, Egypte en Saoedi-Arabië verbreken diplomatieke banden met Qatar

kv

5/06/17 - 05u29 Bron: Belga

De Qatarese sjeik Tamim bin Hamad al-Thani © epa.

Saoedi-Arabië, Bahrein en Egypte hebben alle diplomatieke banden met Qatar opgeschort en hebben de grenzen met de kleine golfstaat gesloten. Dat heeft het Saoedi-Arabische persagentschap vanochtend bekendgemaakt. De drie landen beschuldigen Doha ervan onder één hoedje te spelen met sjiitische vijand Iran.

De Golfstaten liggen al enkele weken overhoop over een "hacking" van het Qatarese persbureau QNA. Dat nieuwsagentschap had op 23 mei gemeld dat de Qatarese sjeik Tamim bin Hamad al-Thani aartsvijand Iran "een islamitische macht" had genoemd die "niet kan worden genegeerd". De emir zou ook gezegd hebben dat "er geen reden is voor Arabische vijandigheid jegens Iran", wat de andere Golfstaten in het verkeerde keelgat is geschoten.



Qatar meldde enkele uren daarna dat het persagentschap en de staatstelevisie waren gehackt, en dat het nieuws nep was, maar sindsdien vermoeden de soennitische bondgenoten wel dat Qatar onder één hoedje speelt met het sjiitische Iran. Doha zou de regio "destabiliseren" door "terroristische groeperingen" uit Iran financieel te steunen.



Bahrein maakte als eerste de beslissing bekend om diplomaten uit Qatar terug te trekken en de grenzen met het land te sluiten. Daarna volgden ook Saoedi-Arabië en Egypte. De diplomaten uit de drie landen verlaten Qatar binnen de 48 uur, de Qatarese collega's krijgen tot zo lang de tijd om zelf terug te keren uit de betrokken staten. Bovendien worden alle lucht-, water-, en landverbindingen met Qatar opgeschort.



Qatar zou ook zijn troepen uit Jemen moeten terugtrekken. Doha maakt deel uit van de soennitische coalitie onder leiding van Soedi-Arabië, die sinds 2015 actief is in een militaire campagne tegen de Houthi-rebellen in de Jemenitische burgeroorlog.



De Qatarese autoriteiten hebben nog niet gereageerd op het nieuws.