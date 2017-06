EU vraagt vrijlating van kritische journalist en oppositieleidster in Azerbeidzjan

kv

5/06/17 - 04u47 Bron: Belga

Een betoging in de Georgische hoofdstad Tbilisi voor de vrijlating van Azerische journalist Afgan Mukhtarli. © epa.

De Europese Unie heeft gisteren de onmiddellijke vrijlating geëist van een journalist en een oppositieleidster, die zich tegen de regering van president Aliev hadden verzet. Beide werden vorige maand opgepakt en zitten sindsdien in de gevangenis.

De Azerische president Ilham Aliev en zijn echtgenote Mehriban Alieva. © afp.

"Een onderzoek naar alle mogelijke inbreuken op de fundamentele mensenrechten, waaronder ook het recht op vrije meningsuiting, en de vrijlating van de betrokkenen, is dringend", klinkt het in het officiële communiqué van de Europese Unie. "We vragen dat de wettelijk voorziene procedure gerespecteerd wordt, alsook de burger- en politieke rechten van de burgers."



Vorige week werd Afgan Mukhtarli, een bekende Azerische journalist opgepakt in buurland Georgië. De man leefde daar al sinds 2015 in ballingschap en deed er onderzoek naar president Aliev. Eerder werd ook al Gozel Bayramli, de vicevoorzitter van een belangrijke oppositiepartij opgepakt. Beide zitten opgesloten in de gevangenis in afwachting van een proces.



Azerbeidzjan wordt wel vaker door internationale instanties op de vingers getikt voor inbreuken op de mensenrechten en de persvrijheid. Ook de Verenigde Staten en Amnesty International eisten al de vrijlating van de journalist en de oppositieleidster.