"Rusland zaait al sinds 2008 tweedracht in Macedonië"

Door: redactie

5/06/17 - 03u28 Bron: OCCRP, The Guardian

De nieuwe Macedonische premier Zoran Zaev praat met de pers. Op de achtergrond een foto van zijn voorganger: de door Rusland gesteunde Nikola Gruevski. © epa.

Russische diplomaten en spionnen proberen al bijna tien jaar lang tweedracht te zaaien in Macedonië. Moskou zou willen vermijden dat de Balkanlanden zich aansluiten bij de NAVO en wil hen weghouden van de westerse invloedssfeer. Dat blijkt uit gelekte documenten van de inlichtingendienst van Macedonië die het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), een internationaal consortium van onderzoekscentra, media en journalisten, in handen kreeg.

Soft power De Russische operaties begonnen in 2008, toen Macedonië er na een veto van Griekenland niet in slaagde om zich aan te sluiten bij de NAVO. Buurland Griekenland is niet akkoord met het gebruik van 'Macedonië' als naam voor het land.



Volgens het document probeert Rusland met "soft power" (propaganda, red.) Macedonië te isoleren van de invloed van het Westen. "Bovendien houdt het Russische buitenlandbeleid ook nauw verband met een energiestrategie die erop gericht is om de strategische energiebronnen te controleren via een partnerschap met de Balkanlanden," luidt het verder. Het doel van Rusland is om Macedonië "exclusief afhankelijk te maken van het Russisch beleid," staat er nog.



Daarnaast propageert Rusland de laatste jaren ook een "pan-Slavische" identiteit en een gedeeld orthodox-christelijk geloof.

Russische spionagepraktijken De gelekte dossiers brengen ook de spionagepraktijken van het Kremlin aan het licht. Ze maken onder andere melding van drie agenten van de Russische buitenlandse inlichtingendienst die gestationeerd zijn in Skopje. De Russische ambassade in Macedonië is bovendien de thuisbasis van vier spionnen van de Russische militaire inlichtingendienst. Daarnaast zouden ook medewerkers van het Russische staatsnieuwsagentschap TASS betrokken zijn en een medewerker van Rossotrudnichestvo, een Russisch cultuuragentschap dat er in het verleden door de FBI van verdacht werd spionnen in de VS te rekruteren.



De Russische agenten hebben volgens de documenten voormalige en huidige leden van het Macedonische leger en ministerie van Binnenlandse Zaken gerekruteerd die de Russische belangen moeten behartigen.



Volgens de gelekte informatie zijn Russische diplomaten "extreem voorzichtig" wanneer ze met contacten afspreken. Ze "veranderen locaties vaak op de allerlaatste minuut", gebruiken geen mobiele telefoons, hanteren codewoorden en valse verhalen die hun identiteit en intenties verhullen.



Russische agenten hebben Macedonische media ook geld aangeboden om "informatie en desinformatie" te verspreiden, zo staat in de documenten.

"Jakhalzen" Een ander gelekt document beschrijft een ontmoeting tussen de Russische ambassadeur in Macedonië Oleg Shcherbak en de Macedonische buitenlandminister Nenad Kolev. Shcherbak zou gezegd hebben dat Moskou een "reeks militair neutrale landen" in de Balkan wilde creëren met Montenegro, Bosnië en Herzegovina, Macedonië en Servië.



De ambassadeur noemde de EU en de NAVO "jakhalzen" en zei dat Rusland "nu de wereldpolitiek leidde". Hij zou Macedonië er ook voor gewaarschuwd hebben dat het land het beleid van het Kremlin publiekelijk moet steunen of anders economische en diplomatieke consequenties riskeert.

NAVO De Russen boeken schijnbaar gemengd succes met hun pogingen tot beïnvloeding. Het Kremlin steunde onder andere de Macedonische premier Nikola Gruevski, die in januari moest aftreden na beschuldigingen dat hij tienduizenden inwoners in zijn land afluisterde.



De huidige premier Zoran Zaev belooft de corruptie aan te pakken en wil een aansluiting bij de EU en de NAVO. Volgens Rusland hebben de VS en de EU zich bemoeid met de Macedonische verkiezingen en willen ze de Balkan verder verdelen.



Ook wat betreft de NAVO zijn er tegenslagen voor Rusland. Zowel Montenegro, Bosnië en Herzegovina willen een toetreding tot de alliantie. Zelfs Servië lijkt meer toenadering te zoeken tot de NAVO, ondanks hun negatief sentiment omwille van de luchtaanvallen tegen het land in de jaren 1990.