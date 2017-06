Door: redactie

4/06/17 - 21u35 Bron: AD.nl

video Bijzondere beelden uit Illinois, waar een man naar binnen is gesprongen bij een automobilist die een beroerte kreeg in het verkeer. Zo kon hij met de handrem de auto tot stilstand brengen. Op de beelden van de lokale politie van Dixon is te zien hoe de auto door het verkeer raast en op de verkeerde kant van de weg belandt.