Door: redactie

4/06/17 - 19u49 Bron: vtmnieuws.be

video

In Nederland wordt al een paar dagen gezocht naar de 14-jarige Savannah die donderdag verdween. Vrijdag werd het lichaam van een vermoord meisje gevonden op ongeveer tien kilometer van haar woonplaats, maar het bleek niet om Savannah te gaan. Vandaag werd in de regio opnieuw een lichaam gevonden, maar de politie kan nog niet zeggen of het nu wel om haar gaat.