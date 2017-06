Door: redactie

4/06/17

Londen is opgeschrikt door een nieuwe aanslag, dit keer aan London Bridge. Daarbij vielen zeven doden. Er heerste lange tijd veel onduidelijkheid over de feiten, vooral omdat er lange tijd sprake was van meerdere incidenten. Dit weten we nu: