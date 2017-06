Door: redactie

4/06/17 - 14u44 Bron: vtmnieuws.be

video

De Belg Alex was aan het werk in de uitgaansbuurt Borough Market in Londen, toen de aanslag plaatsvond. Hij getuigt bij RTL Info: "We konden nog maar net de deur van het restaurant sluiten, toen iemand klopte en zei 'het is voor Allah'."