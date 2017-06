Door: redactie

4/06/17

De Britse premier May heeft op een persconferentie een vastberaden speech gegeven. "Het Verenigd Koninkrijk is op korte tijd driemaal getroffen door terreur. We mogen niet denken dat we zo verder kunnen. Er moet iets veranderen." May stelt dat die 'verandering' op vier vlakken moet gebeuren.