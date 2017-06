Burgemeester na dood van twee 14-jarige meisjes: "Jongeren, ga niet alleen op pad"

TMA, TK

5/06/17 - 08u00 Bron: ANP

Savannah (links) en Romy (rechts) © kos.

video De veertienjarige Savannah uit het Nederlandse Bunschoten is dood teruggevonden. De politie meldt dat het gisteren gevonden lichaam van haar is. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Het is al het tweede meisje dat dit weekend dood werd aangetroffen in die omgeving. De burgemeester van Bunschoten waarschuwt jongeren intussen om niet alleen op pad te gaan.

© anp. © anp. Een voorbijganger vond het lichaam aan het begin van de middag in een sloot bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten, en waarschuwde de politie. Savannah werd donderdag voor het laatst levend gezien. In Bunschoten (provincie Utrecht) werd gisteren ook een zoekactie gehouden naar Savannah waar enkele honderden vrijwilligers aan meededen.



De politie zette na de melding van het lichaam meteen de omgeving af rond de vindplaats en deed de hele dag onderzoek. "Dat is van groot belang om eventuele sporen niet te missen of onbedoeld te wissen. Een groot aantal specialisten en de politiehelikopter ondersteunden de recherche bij dit onderzoek. De prioriteit van het onderzoek richtte zich vooral op het vaststellen van de identiteit."



Veel verdriet

In het kader van de zoekactie liepen vandaag vanuit Bunschoten honderden mensen in groepjes naar Hoogland, waar Savannah's fiets vrijdag werd gevonden. Volgens een coördinator van de zoekactie was de verslagenheid groot toen het nieuws over het gevonden lichaam bekend werd. "Dit is een klein hechte gemeenschap. Er is veel emotie, angst, verbazing en verdriet.'' Lees ook Wandelaar vindt lichaam meisje (14) in sloot © anp.