"Vermoorde Romy (14) was de perfecte dochter en vriendin"

Het lichaam van de 14-jarige Romy Nieuwburg werd gisteren in Achterveld aangetroffen. © ANP/Facebook.

Het meisje dat gisteren dood is gevonden in het Nederlandse Achterveld is de 14-jarige Romy Nieuwburg. "Een raar iemand die iedereen aan het lachen maakt", schreef ze over zichzelf. En dat is geen woord gelogen, zeggen vrienden en kennissen die kapot zijn van verdriet.

Vriendinnen van Romy voelden gistermiddag al aan dat het goed mis was. Of ze Romy hebben gezien? Zus Eline is enorm ongerust, laat ze aan vriendinnen Eva (16) en Sara (15) weten. Het is niets voor Romy om niet te laten weten waar ze uithangt. Rond drie uur vrijdagmiddag is ze al uit school, een half uur fietsen buiten Hoevelaken. Maar om vijf uur is ze nog niet thuis.



Wat volgt zijn zenuwslopende uren waarin ze maar niets horen. Eva trilt de hele avond met haar benen. Kan alleen maar huilen. Ze probeert er niet te denken wat er gebeurd kan zijn. Speelt een spelletje met haar vader ter afleiding. Tot om half elf dat onwezenlijke berichtje binnenkomt van zus Eline: "Romy is dood." Lees ook Geen link tussen overval in Antwerpen en moord op Sofie Muylle

Een dag later, als ze andere vriendinnen opzoeken, kunnen Eva en Sara het nog steeds niet bevatten. Ze krijgen nauwelijks een hap door hun keel. Kunnen niet normaal nadenken. "Romy was het liefste meisje dat ik ooit heb gekend. Zo braaf. Zo schattig. De perfecte dochter en vriendin", zegt Eva.



Vorige week zaterdag zagen ze elkaar nog. Kwamen ze bij Eva en Sara op de camping om te zwemmen. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. "Dit hoort een meisje van veertien niet te overkomen. Het is een trauma. Voor haar familie. Voor iedereen", zegt moeder Francis van Eva en Sara. © anp.