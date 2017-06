Alles wat we nu weten over de incidenten in Londen

Door: redactie

In het hart van Londen is een bestelwagen ingereden op voetgangers, zo melden verschillende Britse media. De politie is massaal ter plaatse. Er zouden verschillende slachtoffers gevallen zijn. De politie maakt via Twitter bekend dat er ook een niet nader bepaald incident is in Borough Market. Of het effectief om terreur gaat, is nog niet duidelijk.

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) We are aware of reports on social media. We will release facts when we can - our info must be accurate #LondonBridge — Metropolitan Police (@metpoliceuk) Omstreeks 23.30 uur Belgische tijd liepen berichten binnen over een incident op London Bridge. Daar zou een bestelwagen ingereden zijn op voetgangers en meerdere slachtoffers gemaakt hebben.



De Londense politie bevestigt het incident via Twitter, maar geeft voorlopig nog geen details. Even later maakte de politie bekend dat er nog een tweede incident aan de gang was, deze keer op Borough Market. "We zijn op de hoogte van de berichten op sociale media," zo luidt het in een tweet. "We zullen feiten geven wanneer we kunnen. Onze informatie moet correct zijn".



De autoriteiten manen iedereen aan om de omgeving te mijden en de brug werd afgesloten voor alle verkeer.

Een ooggetuige deelde aan BBC mee dat er bij het incident op London Bridge vijf à zes gewonden zijn gevallen.



Volgens BBC-reporter Holly Jones, die zich ter plaatse bevond op het ogenblik van het incident, zat er een man achter het stuur van het busje, dat "waarschijnlijk zo'n 80 kilometer per uur reed". Ongeveer vijf mensen werden behandeld voor hun verwondingen nadat het voertuig de stoep opreed en hen raakte, aldus Jones. De bestelwagen reed vervolgens verder. Jones deelde later mee dat ze zag dat een man gearresteerd werd door de politie: hij was gehandboeid en droeg geen t-shirt. Of het effectief om de bestuurder van het busje gaat, is nog onduidelijk.



Buurtbewoners vertelden aan Sky News dat ze geweerschoten gehoord hebben en dat er zwaarbewapende agenten ter plaatse zijn. Het is niet duidelijk door wie die eventuele schoten gelost werden.



Ondertussen lopen ook berichten binnen over steekpartijen. Een taxichauffeur vertelde aan zender LBC: ''Een busje kwam vanaf London Bridge, reed langs de stoplichten en reed op de trappen af. Veel mensen werden omvergereden. Toen stapten drie mannen met lange messen uit. Ze liepen over Borough High Street en staken willekeurig mensen neer. Ik zag een jong meisje dat in de borst was gestoken."

Tweede incident: Borough Market As well as #LondonBridge officers have also responsed to an incident in #BoroughMarket. We have armed police at the scenes. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) Ondertussen maakt de politie bekend dat ze ook een tweede incident behandelen in Londen in de Borough Market. Wat er daar precies aan de hand is, is nog onduidelijk.