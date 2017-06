Maleisische overheid moedigt jongeren aan holebiseksualiteit te voorkomen met wedstrijd

Door: Elisa Schanzer

De Maleisische overheid organiseert een wedstrijd om jongeren aan te moedigen holebiseksualiteit te voorkomen. Het ministerie van gezondheid biedt $1.000 (€886) aan als prijs voor de beste video die "genderverwarring" bestrijdt. Dat schrijft de BBC.

De BBC meldt dat de wedstrijd onder andere homo's, lesbiennes, transgenders en tomboys als "genderverwarde mensen" omschrijft. De wedstrijd is gericht naar 13- tot 24-jarige jongeren. De video's moeten aankaarten hoe je holebiseksualiteit kunt voorkomen en onder controle houden, hoe het een probleem is, wat de consequenties ervan zijn en hoe je hulp kunt zoeken.



"Het feit dat ze holebi's samenbrengen in een categorie die 'genderverwarring' heet toont aan dat de overheid zelf heel verward is", zegt activist Pang Khee Teik aan AFP nieuws.



"Ik ben geschokkeerd", vertelt trangenderactivist Nisha Ayub aan Reuters. "Dit moedigt discriminatie, haat en zelfs geweld tegen een minderheid aan."



De wedstrijd heeft drie hoofdcategorieën: "genderverwarring", "seks" en "seks en het internet". Holebiseksualiteit is in Maleisië bij wet verboden en kan worden bestraft.