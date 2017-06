Filipijnse president over aanslag Manila: "Dit is niet het werk van IS"

Bewerkt door: AJA

3/06/17 - 16u23 Bron: Belga, ANP

Verschillende mensen branden een kaars nabij het luxeresort © ap.

De aanval op het casino-complex in Manila, waarbij 37 doden vielen, is niet het werk van Islamitische Staat. Dat heeft de Filipijnse president Rodrigo Duterte zaterdag gezegd. "IS gaat wreder en meedogenlozer te werk", voegde hij eraan toe. "Zij doden mensen zonder enige reden."

Filipijnse president Rodrigo Duterte © epa. Na de aanval op het casino in Manilla heeft het luxecomplex bewakingsbeelden vrijgegeven en schadevergoedingen aangekondigd.



Stephen Reilly van het Resorts World Manila verkondigde dat het bedrijf de kosten voor de begrafenissen van de slachtoffers op zich zal nemen. Elke getroffen familie krijgt een miljoen peso (bijna 18.000 euro) van de exploitant.



"Met de financiële steun hopen we het leed van de families in deze moeilijke tijden wat te kunnen milderen", verklaarde Reilly op een persconferentie. Lees ook Islamitische Staat eist aanslag in Manila op

Man die vuur opende in Manila pleegde zelfmoord

Minstens 34 doden bij overval in Manila