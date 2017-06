Politie arresteert nieuwe verdachte na aanslag Manchester

Door: redactie

3/06/17 - 13u54 Bron: Belga

De politie van Manchester heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 24-jarige man gearresteerd in de marge van het onderzoek naar de aanslag van 22 mei die in een concertzaal 22 doden gemaakt heeft. De man werd opgepakt in de wijk Rusholme in het zuidoosten van Manchester.

Het was de 17de arrestatie in verband met de zelfmoordaanslag, die gepleegd werd door Salman Abedi, een Brit van Libische afkomst, tijdens een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. De aanslag die werd opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat was de meest moorddadige op Britse bodem sinds de aanslagen op het Londense openbaar vervoer van 2005 met 52 doden.



In de marge van het onderzoek blijven elf verdachten in voorlopige hechtenis, terwijl zes verdachten zonder voorwaarden terug werden vrijgelaten. De speurders hadden donderdag al gemeld dat ze "aanzienlijke vooruitgang" hadden geboekt in het onderzoek. Ze bevestigden dat Salman Abedi "Groot-Brittannië op 15 mei had verlaten en op 18 mei was teruggekeerd". Enkel dagen voor de aanslag zou Abedi naar Libië zijn gereisd. De Duitse politie liet weten dat hij toen een tussenstop had gemaakt in Düsseldorf. "Hij heeft na zijn terugkeer onderdelen gekocht voor de bom die hij heeft gebruikt", zei Russ Jackson van de politie van Manchester.



De vader en broer van Salman Abedi zijn gearresteerd en opgesloten in Libië. Volgens de Libische autoriteiten waren de twee broers lid van IS.



De inwoners van Manchester bereiden zich inmiddels voor op een benefietconcert voor de slachtoffers nu zondag. Rond Ariane Grande maken een resem sterren dan hun opwachting: Robbie Williams en zijn groep Take That, Black Eyed Peas, Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams en Miley Cyrus. De opbrengst gaat volledig naar de slachtoffers. De mensen die op het concert van 22 mei aanwezig waren, krijgen gratis toegang.



Ariana Grande begaf zich gisteren na haar aankomst in de Noord-Engelse stad naar het Royal Manchester Children's Hospital voor een bezoek aan gewonde slachtoffers. Haar foto met een jong slachtoffertje op haar Instagramaccount werd inmiddels al door meer dan 3,7 miljoen mensen leuk gevonden.