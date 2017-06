Door: redactie

3/06/17 - 13u29 Bron: vtmnieuws.be

Na het terreuralarm op het Duitse festival Rock am Ring, zou de politie twee mensen hebben verhoord. Dat meldt het Duitse blad Bild. Het zou gaag om twee medewerkers van een onderaanneming die op het festival aan het werk is, die iets zouden hebben neergelegd op het festivalterrein. De politie spreekt zich niet uit over het bericht. De organisator van het festival drukt ondertussen zijn ongenoegen uit over het bevel tot de evacuatie van het festival.