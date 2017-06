Protesten tegen Venezolaanse president Maduro eisen nieuwe dodelijke slachtoffers

Bewerkt door: jv

Een 46-jarige vrouw die gisteren deelnam aan een manifestatie tegen de regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro is door onbekenden doodgeschoten. Een jongeman (20) die bij een eerdere protestactie neergeschoten werd, is aan zijn verwondingen overleden. Daarmee zijn sinds de start van de gewelddadige protesten in Venezuela begin april al 63 doden gevallen.