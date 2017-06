Rock am Ring wordt verdergezet

Bewerkt door: ADN

3/06/17 - 09u45

De festivalgangers verlaten het terrein. © epa.

Vanochtend heeft de Duitse politie het doorzoeken van het terrein van 'Rock am Ring' voortgezet, na de onderbreking van het muziekfestival wegens een terreurwaarschuwing. De politie heeft ondertussen de verderzetting van het festival toegelaten. De opbouw voor de tweede dag van het festival is gestart. Dat schreef Bild. Minister Roger Lewentz (SPD) zal op een persconferentie om 11.00 uur meer uitleg verschaffen. Bekijk het live onderaan het artikel.

Terreuralarm gisteravond op het Duitse festival 'Rock am Ring' aan de Nürburgring, waar het festivalterrein volledig werd ontruimd door "een terroristische dreiging". Tienduizenden bezoekers verlieten in korte tijd beheerst en rustig het festivalterrein, aldus organisator Marek Lieberberg.



De politie zou twee mensen hebben verhoord, meldde het Duitse boulevardblad Bild. Het zou gaan om twee medewerkers van een onderaanneming die op het festival aan het werk is, die iets zouden hebben neergelegd op het festivalterrein. De politie spreekt zich niet uit over het bericht. De organisator van het festival drukt ondertussen zijn ongenoegen uit over het bevel tot de evacuatie van het festival.





"Concrete indicaties" © epa. Het is onduidelijk wat de dreiging precies inhoudt. Volgens de politie in Koblenz bestaan er "concrete indicaties" op grond waarvan "een mogelijke terreurdreiging niet uit te sluiten valt". "Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan het onderzoek'', zei een woordvoerder van de politie van Koblenz, die verantwoordelijk is voor de streek in Rijnland-Palts.



"We kunnen op dit moment niets zeggen. We mogen het onderzoek niet beïnvloeden", aldus politiewoordvoerder Lars Brummer. Op de vraag of het ontruimde festivalterrein wordt doorzocht met speurhonden, antwoordde de woordvoerder dat "we het festivalterrein zullen doorzoeken. Over de details kan ik niets zeggen."

Optredens gecanceld © BelgaImage. Es findet jetzt ein Meeting mit der Polizei statt. Sobald wir gesicherte Erkenntnisse haben, werden wir euch informieren. #rar2017 — Rock-am-Ring (@rockamring) "De politie heeft ons opgedragen om het festival tijdelijk te onderbreken", schreef het festival op de sociale media. "Ga rustig in de richting van de campings." Op het terrein werden de muziekliefhebbers via luidsprekers verzocht zich "rustig en gecontroleerd" naar de uitgang te begeven. Op Twitter vertellen bezoekers van het festival dat de ontruiming heel rustig is verlopen. Er was geen sprake van paniek.



Alle optredens van vrijdagavond werden gecanceld. "We hopen het festival morgen verder te zetten", aldus de organisatie. Alle bezoekers worden op de hoogte gehouden over verdere ontwikkelingen via sociale media. Vandaag wordt beslist of het festival wordt voortgezet. Die beslissing zal rond 11 uur worden bekendgemaakt.



Ongenoegen bij organisatie

Festivalorganisator Marek Lieberberg was vrijdagavond kritisch over de beslissing om zijn festival te evacueren. "Ik weet niet juist waarom het festivalterrein werd ontruimd", zei hij aan televisiezender n-tv. Er werden geen verdachte objecten of apparaten gevonden. "Ik denk dat we hier moeten boeten voor wat in het geval van Amri (Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn eind vorig jaar, red.) te weinig werd gedaan." Door fouten van de autoriteiten is de gemoedstoestand veranderd, waardoor misschien "sneller ernstige beslissingen genomen worden dan vroeger", stelt de organisator.



Moeilijke beslissing

De politie concentreert zich in haar onderzoek naar de terreurdreiging op het festival Rock am Ring, dat vanavond werd ontruimd, op "een paar punten". Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken van Rijnland-Palts Roger Lewentz deze avond gezegd.



"We moesten deze beslissing nemen. Alle politie-experts waren het erover eens dat er geen andere keuze was", aldus Lewentz, die toevoegt dat het geen gemakkelijke beslissing was. "Maar de veiligheid komt op de eerste plaats." Lewentz stelde nog dat de evacuatie "zeer gedisciplineerd" verliep.



Het festivalterrein wordt momenteel onderzocht, maar verdere details over het onderzoek werden er niet gegeven.

Manchester "Na de recente aanslag in een concertzaal in Manchester werd de veiligheid op Rock am Ring al verstrengd. Het aantal veiligheidsmensen werd opgetrokken tot 1.200", laat de politie weten in een mededeling. "We nemen alle aanwijzingen en verdenkingen zeer ernstig en onderzoeken ze intensief."

Rammstein Rock am Ring is het bekendste rockfestival van Duitsland. Het festival trekt doorgaans tegen de 90.000 bezoekers. In totaal spelen er bijna honderd acts tijdens het festival, dat drie dagen duurt.



Vorig jaar werd het festival getroffen door noodweer. Na twee dagen van onweer werd Rock am Ring een dag vroeger stopgezet. Het jaar daarvoor vielen er 33 gewonden op het festival door een blikseminslag. Die Polizei hat uns vorsorglich angewiesen, das Festival zu vorläufig zu unterbrechen. Bitte begebt euch ruhig in Richtung Campingplätze. pic.twitter.com/ubCIlMbb9t — Rock-am-Ring (@rockamring) 2 juni 2017 © epa. © epa. © afp. © epa. Knapp eine Stunde nach der Absage. Festivalgelände ist leer. #rar #rockamring2017 #rar17 pic.twitter.com/LYWJkkU5Fr — Daniel Schröder (@waesterpicture) 2 juni 2017