Unesco gaat op zoek naar verdronken Maya-ruïnes in Guatemalteeks meer

2/06/17

Onderzoekers van werelderfgoedorganisatie Unesco gaan het Atitlán-meer in Guatemala afspeuren naar restanten van Maya-sites die daar verborgen zouden liggen. Eerder werden in deze wateren al ruïnes van precolumbiaanse beschaving ontdekt.

Unesco stuurt op vraag van Guatemala een team van experts naar de regio, "om na te gaan of er een archeologische Maya-site ligt op de bodem van het Atitlán-meer", luidt een persmededeling van de organisatie van de Verenigde Naties.



In 1996 werden meerdere verdronken archeologische sites ontdekt in het kratermeer in het westen van het Centraal-Amerikaanse land. Daaronder ook een Maya-dorp Samabaj genaamd, waar ook wel naar verwezen wordt als het "Atlantis van de Maya's". Dat dorp zou op een eiland zijn gevestigd geweest dat na een natuurramp, mogelijk een vulkaanuitbarsting of een aardverschuiving, helemaal is overspoeld, aldus nog Unesco.