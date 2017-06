Tienduizenden mensen besmet met cholera in Jemen

Door: redactie

2/06/17

Vooral kinderen, ouderen en zieken zijn kwetsbaar voor de infectieziekte. © afp.

In Jemen zijn bij een uitbraak van cholera vorige week ongeveer 70.000 mensen besmet geraakt. Het aantal zieken zal waarschijnlijkin de komende twee weken nog oplopen tot 130.000. Dat zegt Unicef. Volgens de organisatie gaat het om een "ongeziene verspreiding". De epidemie, die in oktober vorig jaar uitbrak, heeft al aan zeker 600 mensen het leven gekost.

Het land heeft, door de burgeroorlog die in 2014 begon, grote tekorten aan proper drinkwater. De bacteriële infectieziekte, die meestal door verontreinigd water of levensmiddelen wordt overgedragen, veroorzaakt zware diarree en hevig braken. Het leidt ook tot uitdroging en zelfs tot de dood als het niet behandeld wordt. Vooral kinderen, ouderen en zieken zijn kwetsbaar voor de ziekte.



De oorlog woedt ondertussen verder en dat al sinds september 2014. De Houthi-rebellen, gesteund door de aanhangers van ex-president Ali Abdallah Saleh, vechten er tegen milities trouw aan huidig president Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi. Sinds maart 2015 mengt zich ook een coalitie van soennitische landen onder leiding van Saoedi-Arabië in het conflict, die luchtaanvallen uitvoert op de Houthi's.