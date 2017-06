Gruwelijke defenestratie van Sarah (66) schokt Frankrijk. Nu eisen 17 Franse intellectuelen dat waarheid aan het licht komt

KVE

Frankrijk Het gebeurde in volle verkiezingsstrijd en daardoor kreeg de moord amper media-aandacht bij onze zuiderburen. Op 4 april werd Sarah Halimi, een Française van joodse afkomst, meedogenloos gefolterd en uit het raam geworpen door een buurman terwijl hij "Allah akbar" riep. 17 bekende Franse intellectuelen eisen in een open brief gepubliceerd in de gerespecteerde krant 'Le Figaro' dat de volledige waarheid over de moord wordt bovengespit.

De orthodoxe joodse vrouw werd dood aangetroffen op de grond vlak voor het flatgebouw waar ze woonde in de wijk Belleville in Parijs. In de uren voor haar dood moest de 66-jarige Sarah Halimi, arts en tevens directrice van een crèche, verschrikkelijke beproevingen doorstaan.



's Nachts was haar Malinese buurman, Kobili Traoré (27), haar appartement binnengedrongen. Hij folterde haar meer dan een uur een stuk. Tijdens de marteling reciteerde hij koranverzen en riep meermaals "Allah Akbar" voor hij haar levend van het balkon op de derde verdieping wierp. De toegebrachte verwondingen waren volgens het politierapport zo erg dat William Attal, de broer van het slachtoffer, de bloederige details niet wenste te delen met de pers.



De moordenaar werd gearresteerd en nadien onmiddellijk geïnterneerd. Hij bleek al een goed gevuld strafblad te hebben. Het parket van Parijs opende een onderzoek naar vrijwillige doodslag maar zonder evenwel een antisemitisch motief te weerhouden. De auteurs van de open brief klagen aan dat de kans bestaat dat de dader ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard waardoor hij niet voor assissen zal moeten verschijnen om zich te verantwoorden, terwijl er bij de man geen sprake is van enige psychiatrische precedenten.



Struisvogelpolitiek

"Het geeft te denken dat bij deze misdaad de ontkenning van de werkelijkheid weer eens toeslaat", schrijven de intellectuelen in de open brief die gisteren door Le Figaro werd gepubliceerd en meer dan 10.000 keer werd gedeeld. "Wij vragen dat de volledige waarheid over de moord op Sarah Halimi aan het licht komt. Net zoals de waarheid over de diepe breuklijnen binnen onze maatschappij. De struisvogelpolitiek moet stoppen en onze politici moeten zich bewust worden van wat er gebeurt in ons land. Voor Sarah en haar familie, maar ook voor Frankrijk."





De volledige lijst van ondertekenaars:

Elisabeth Badinter, filosofe ; Georges Bensoussan, historicus ; Laurent Bouvet, professor politieke wetenschappen ; Pascal Bruckner, filosoof ; Alain Finkielkraut, academicus ; Marcel Gauchet, filosoof ; Noémie Halioua, journaliste van 'Actualité juive', Jacques Julliard, historicus ; Suzanne Julliard, professor taalkunde ; Alexandra Laignel-Lavastine, filosofe ; Barbara Lefebvre, professor geografie ; Jean-Pierre Le Goff, socioloog ; Sonia Mabrouk, journaliste ; Michel Onfray, filosoof, Céline Pina, essayiste en Michèle Tribalat, demografe.