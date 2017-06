Trumps tweets zijn 'goudmijn' voor onderzoek naar Russische inmenging

Bewerkt door: LB

2/06/17 - 13u26 Bron: Politico

De tweets die Trump de wereld instuurde, kunnen dienen om zijn intenties bloot te leggen en dat is cruciaal bij een strafrechtelijk onderzoek. © ap.

De Twitterfeed van Donald Trump, die 35.000 schrijfsels sinds 2009 bevat, is een schatkist vol bewijsmateriaal voor speciaal aanklager Robert Mueller en zijn team van onderzoekers. Die zoeken bewijzen van Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar en vermeende ongeoorloofde contacten tussen de Russische autoriteiten en medewerkers van Trump. Dat meldt Politico.

De openbare commentaren van de president bieden de onderzoekers inzicht in de intenties achter Trumps handelingen en dat kan hem en zijn medewerkers duur te staan komen. Dat stellen rechtsspecialisten en experts op het vlak van eerdere schandalen rond het Witte Huis.



Intentie

Net als e-mails, handgeschreven notities en verslagen van conversaties in het Oval Office, biedt het Twitteraccount van Trump de onderzoekers een gedetailleerde tijdlijn van diens gedachten en meningen. Ook geven ze aan waar die gedachten en meningen afwijken van officiële mededelingen. Op die manier kunnen de tweets wijzen op een intentie, en dat kan van groot belang zijn in een strafonderzoek.



Trump zelf is geen onderwerp van het onderzoek dat het FBI en verschillende parlementaire commissies voeren. Maar de onderzoekers kunnen zijn tweets wel gebruiken om te achterhalen of de president en zijn medewerkers naar waarheid spreken wanneer ze onder ede verklaren wat de aard van de contacten tussen de leden van Trumps campagneteam en Russische functionarissen was. Trumps tweets kunnen dus problematisch worden voor medewerkers die onder zijn account berichten de wereld instuurden.