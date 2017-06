Hij sprak af met een meisje op Tinder. Na twee dagen wilde ze nog altijd niet weggaan

Koen Van De Sype

2/06/17 - 07u21 Bron: Daily Mail, The Sun

De foto die de man op Reddit postte van de vrouw, terwijl ze in zijn bed lag te slapen. © Reddit.

Hij had al vaker leuke dates gehad dankzij datingapp Tinder en toen hij vorige week een match bleek te zijn met een meisje dat Jennifer heette, besloot een man uit de Verenigde Staten met haar af te spreken. Het leek te klikken en na hun afspraakje gingen ze met elkaar naar bed. Maar toen hij haar daarna vroeg om te vertrekken omdat hij de volgende morgen vroeg op moest, wilde ze graag nog even blijven. Tot het avondeten. Maar dat 'even' werd twee dagen. Tot grote wanhoop van de man.

Hij postte zijn verhaal op sociale nieuwswebsite Reddit, terwijl het zich aan het afspelen was. En hij vroeg om raad. Want de man - die anoniem bleef - wist niet wat te doen. "Help, ik heb afgesproken met een griet op Tinder en ze is mijn huis al twee dagen niet uit geweest", klonk het.



Werk

Hij vertelde dat hij haar vooraf had gezegd dat ze niet zou kunnen blijven slapen. "Ik moet er vroeg uit voor mijn werk. Ze vroeg me daarop of ze nog mocht blijven eten en ik zei dat dat geen probleem was. Maar ze dronk vrij veel en viel in slaap. Toen ik haar wakker probeerde te maken en zei dat ze moest vertrekken, zei ze dat ze te moe was. Ik ben een vriendelijke jongen en ik haat confrontaties, dus liet ik haar blijven."

Inventieve vrijgezel ontwikkelt date-app voor zichzelf, Tinder voelt zich bedreigd

Ze swipete naar rechts op Tinder en ontmoette zo de man die haar wilde ombrengen

Maar toen hij de volgende morgen wakker werd, wilde ze nog altijd niet weggaan. "Dat maakte me licht wanhopig, temeer omdat ik de volgende dag een andere date had", vertelt hij. Toen ze die ochtend nog altijd niet vertrokken was, postte hij een foto van de vrouw op Reddit, terwijl ze in zijn bed lag te slapen. En nadat hij met enkele andere gebruikers had overlegd, besloot hij de politie te bellen.



Agenten

Toen de agenten arriveerden, ontdekten ze dat de nummerplaten van haar wagen al twee maanden niet meer geldig waren. De man vertelde ook dat de agenten een horloge vonden dat aan hem toebehoorde toen ze haar fouilleerden. "Ik had niet eens gemerkt dat het weg was", klinkt het. "Ze had nog andere spullen gestolen en was door mijn post gegaan. Daarop werd ze in de boeien geslagen." © anp.