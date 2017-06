Man die vuur opende in Manila pleegde zelfmoord

LDL

De man die het vuur had geopend in een toeristenresort in de Filipijnse hoofdstad Manila, heeft zichzelf om het leven gebracht. Dat heeft de politie gemeld.

De verdachte schoot politieagenten en stak zichzelf daarna in brand in een van de kamers in het Resorts World Manila, aldus de regionale politiechef.



De man opende rond middernacht plaatselijke tijd (20 uur Belgische tijd) het vuur met een automatisch wapen in het hotel, dat vlakbij de luchthaven van Manila ligt. Volgens de politie ging het waarschijnlijk over een mislukte overval op het casino in het resort, en zou het niet om een terroristische aanval hebben gegaan.



Door de schietpartij brak er paniek uit in het hotel. Dertig mensen raakten gewond, voornamelijk door het geduw en getrek om naar buiten te geraken. Een persoon raakte lichtgewond door een kogel.