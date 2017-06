Pence bevestigt sterke banden tussen EU en VS

LDL

2/06/17 - 02u14 Bron: Belga

© ap.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft donderdag de Europese Unie op de hoogte gebracht van de beslissin van de VS om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Aan de telefoon met de Europese Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid Federica Mogherini stelde hij dat de betrekkingen tussen de VS en Europa sterk en diep blijven, zo werd donderdag vernomen bij diplomaten in Brussel.