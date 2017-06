Nieuwe records op Wall Street

LDL

Op de aandelenmarkten in New York werden donderdag nieuwe records gevestigd. Alle drie de toonaangevende graadmeters sloten op hun hoogste stand ooit. Beleggers kregen onder meer meevallende cijfers voorgeschoteld over de Amerikaanse arbeidsmarkt en over de recente ontwikkelingen in de industrie.