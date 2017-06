Verpleegster bekent moord op acht rusthuisbewoners: "Het gaf me een vrolijk gevoel"

kv

1/06/17 - 23u52 Bron: CBC, The Guardian, Toronto Sun

Elizabeth Wettlaufer wordt het gerechtsgebouw in Woodstock, Ontario, binnengeleid voor haar proces. © ap.

CANADA Een voormalige verpleegster uit de Canadese provincie Ontario heeft vandaag schuldig gepleit voor de moord op acht rusthuisbewoners, vier pogingen tot moord en twee gevallen van zware mishandeling.

Psychiatrisch centrum Wettlaufer werd in oktober 2016 gearresteerd nadat de politie op de hoogte werd gebracht van onrustwekkende informatie die de vrouw zelf had opgebiecht in een psychiatrisch ziekenhuis in de stad Toronto, waar ze was opgenomen.



De ex-verpleegster vertelde vandaag aan de rechter dat ze "een rode golf" over zich heen voelde komen wanneer ze op het punt stond iemand te vermoorden. Ze omschreef sommige patiënten als koppig, vervelend en moeilijk.

Makkelijke toegang tot insuline "Ik dacht eerlijk waar dat God me wilde gebruiken." Elizabeth Wettlaufer "Ik dacht eerlijk waar dat God me wilde gebruiken," vertelde Wettlaufer tijdens een bijna drie uur durende bekentenis aan de politie die werd afgespeeld in de rechtbank.



Hoeveel insuline ze de patiënten precies toediende was "nogal lukraak", vertelde ze tijdens het verhoor. Nadat ze een van haar patiënten had geïnjecteerd met insuline kreeg ze "een vrolijk gevoel", zei ze nog.



"Je beseft dat moord strafbaar is met een levenslange gevangenisstraf?" vroeg rechter Bruce Thomas aan Wettlaufer. "Ja, edelachtbare," antwoordde ze. De vrouw bevestigde dat ze niet onder invloed was van drugs en alcohol terwijl ze slachtoffers injecteerde met insuline. "Je wist dat dit fataal kon zijn?" vroeg de rechter. "Ja, edelachtbare," klonk het opnieuw.



De ex-verpleegster zegt dat het tehuis de insuline in de koelkast bewaarde, waardoor ze er gemakkelijk toegang toe had.