Enorme brand in de buurt van het Vaticaan

1/06/17 - 19u02

© Twitter.

Boven de Italiaanse hoofdstad Rome hangen dikke rookwolken. Een parkeergarage in de buurt van het Vaticaan zou rond 17 uur in brand geschoten zijn. De omliggende gebouwen werden geëvacueerd, de brandweer is ter plaatse.



In eerste instantie ontstond er paniek omdat er verschillende knallen te horen waren. De vrees voor een aanslag lijkt echter voorbarig. De geluiden kwamen allicht van geparkeerde auto's waarvan de accu's door de hitte explodeerden.