Franse regering wil ministers en parlementairen verbieden om familie tewerk te stellen

De Franse regering is van plan om ministers en parlementsleden te verbieden om nog familieleden tewerk te stellen. De maatregel maakt deel uit van een reeks bepalingen die vandaag door minister van Justitie François Bayrou zijn voorgesteld om de ethiek en transparantie in de politiek te verhogen. Bij de vorming van de nieuwe regering hebben kersvers president Emmanuel Macron en zijn premier Edouard Philippe gezegd hoog in te zullen zetten op de moraliteit van de ministers.

Met twee nieuwe wetten op ethiek en een grondwetswijziging wil de nieuwe Franse regering "het vertrouwen van burgers in de overheid herstellen", na een verkiezingscampagne waarin schandalen een sleutelrol speelden. Behalve een verbod om werk te geven aan familieleden zal ook de de financiering van politieke partijen doorzichtiger worden gemaakt. Nu zijn partijen vaak afhankelijk van private leningen, die soms door de klassieke financiële instellingen worden geweigerd. Dat was tijdens de voorbije campagne onder meer het geval voor het extreemrechtse Front National van Marine Le Pen.



Concreet wil Bayrou een "bank van de democratie" oprichten die pluralisme in de politiek moet verzekeren en partijen transparante leningen moet aanbieden tijdens verkiezingscampagnes. Welke partijen daar dan precies recht op zouden hebben, kan bijvoorbeeld op basis van peilingen worden bepaald. "Het is onaanvaardbaar dat een privébank nu over het voortbestaan van een politieke beweging kan beslissen", zegt de justitieminister. Lees ook Weer minister van nieuwe Franse regering in opspraak

