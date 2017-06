Droom gaat in vervulling: homokoppel verwacht eerste biologisch kind

Door: redactie

1/06/17 - 17u16 Bron: Mirror

Biff en Trystan verwachten deze zomer hun eerste biologische kindje. © Facebook.

Biff Chaplow en Trystan Reese zullen binnenkort hun eerste biologisch kindje verwelkomen. Trysten, die transgender is, zal deze zomer bevallen van een zoon. Het homokoppel uit Orgenon heeft al twee geadopteerde kinderen, Riley en Hailey.

Het bijzondere verhaal van Biff en Trystan gaat de wereld rond. Het homokoppel is zich volop aan het voorbereiden op de komst van hun baby deze zomer. De twee adopteerden in 2011 het nichtje en neefje van Biff nadat zijn zus door een verslaving niet meer in staat was voor de kinderen te zorgen. Maar Biff en Trystan droomden al langer van een biologisch kindje van hun twee.



Vorig jaar raakte Trystan al eens zwanger, maar dat eindigde in een miskraam. Het koppel wou na het miskraam even wachten voordat ze opnieuw zouden proberen. Maar om zwanger te worden moest Trystan stoppen met het innemen van mannelijke hormonen. Hij kreeg echter complicaties omdat hij niet langer testosteron nam. Het koppel besloot dan maar om toch door te gaan met hun pogingen om zwanger te worden. En dat is gelukt, want de twee mannen verwachten deze zomer hun eerste biologische kind.

