Naam van Nigel Farage duikt op in FBI-onderzoek naar Russische inmenging

1/06/17 - 14u42 Bron: The Guardian

Nigel Farage. © afp.

Gewezen UKIP-leider Nigel Farage heeft de interesse gewekt van de Amerikaanse inlichtingendiensten die de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen onderzoeken. De FBI is meer bepaald geïnteresseerd in de banden van Farage met mensen die gelinkt zijn aan de Amerikaanse president en WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Dat zeggen bronnen aan The Guardian.

WikiLeaks publiceerde vorig jaar de gehackte e-mails die de campagne van Hillary Clinton schade hebben toegebracht. Voormalig CIA-baas John Brennon getuigde recent dat de klokkenluiderssite verdacht wordt van samenwerking met Rusland via derde partijen.



Contacten onderzoeken

Nigel Farage is geen verdachte in het onderzoek, maar de onderzoekers denken dat hij omwille van zijn relaties mogelijk over belangrijke informatie beschikt. Eén van de zaken die onderzocht worden, zijn zijn contacten en de personen die daarbij betrokken waren.



"Als je kijkt naar de relatie van Rusland, WikiLeaks, Assange en Trumps medewerkers, is Nigel Farage de persoon die het vaakst verschijnt", zegt een van de bronnen van de Britse krant. "Hij bevindt zich in het midden van deze contacten. Hij duikt keer op keer weer op. Er wordt veel aandacht aan hem besteed."