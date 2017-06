Poetin: "Russische hackers beïnvloeden verkiezingen niet"

Door: redactie

De Russische president Vladimir Poetin heeft beweringen van de hand gewezen dat Rusland hackers inzet om verkiezingen te beïnvloeden. Dat zei hij na een vraag van een journalist over de Duitse parlementsverkiezingen, die op 24 september worden gehouden. Hij ontkende dan ook dat de Russische regering invloed zou willen uitoefenen op de Duitse verkiezingen.

Volgens Poetin zet Rusland - dat onder meer van inmenging werd beschuldigd tijdens de Amerikaanse en Franse presidentsverkiezingen - dus geen hackers in voor "zulke doeleinden".



"Juist het tegenovergestelde, we proberen dat tegen te gaan", zei de president tijdens een economisch forum in Sint-Petersburg. "Ik ben ervan overtuigd dat hackers op een verkiezingscampagne in een ander land - in Europa of de Verenigde Staten - geen drastische invloed kunnen uitoefenen."



Geen voorkeur

Poetin gaf daarnaast aan "praktisch geen voorkeur" te hebben voor welke kandidaat het Duits bondskanselierschap in de wacht zal slepen bij de verkiezingen in september. Hij gaf wel te kennen dat hij huidig bondskanselier Angela Merkel (CDU) - die hij met haar voornaam noemde - al lang kent en dat ze enkele uiteenlopende meningen hebben. Over Martin Schulz, van de socialistische SPD, weet de president naar eigen zeggen niet veel.



De Russische leider hoopt vooral dat de bilaterale betrekkingen met Duitsland zullen verbeteren. Die hebben namelijk een invloed op "tienduizenden, zoniet honderdduizenden jobs". De relaties tussen de Europese Unie en Rusland zijn de voorbije jaren verslechterd en de wederzijds opgelegde sancties wegen zwaar op de handel.