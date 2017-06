In Duitsland geboren meisje (14) uit klas gehaald en met ouders op vliegtuig gezet

SPS

1/06/17

Een in Duitsland geboren veertienjarig meisje van Nepalese ouders is door de migratiedienst van school gehaald en uitgezet. Duitse media melden dat de uitgewezen tiener uit de klas op een gymnasium in Duisburg is gehaald en dezelfde avond met haar ouders naar Nepal is gevlogen.