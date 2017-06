Ophef rond sticker tegen trage Aussies die niet inhalen

© Facebook.

Ook Down Under ergeren automobilisten zich aan wagens die op de snelste rijstrook rijden en dan niet inhalen. De verkeerspolitie van deelstaat New South Wales (NSW) postte zelfs een foto van een auto met een sticker die dit aan de kaak stelde met de hashtag #hadenough (heeft er genoeg van). Het regende reacties op Facebook. Eerder ging de video van een vrouw uit Sydney viraal die net een bekeuring van 200 euro had gekregen voor zo'n overtreding en dat "walgelijk" vond.

Lena Kasparian vond zelf dat ze in haar recht was. © youtube.

Net als in het Verenigd Koninkrijk moeten bestuurders in Australië links rijden. Het inhalen moet langs rechts gebeuren, het omgekeerde dus van onze situatie. De sticker op de pickup die de verkeerspolitie van NSW vrijdag op Facebook zette, had de boodschap: "Rij links tenzij je inhaalt". Met een pijltje naar links om de te volgen richting aan te duiden naast de tekst: "Ja jij". De post kreeg bijna 2.500 likes en 190 reacties, die meestal de ergernis deelden.



130 km/uur

Maar er waren ook Aussies die de sticker geen warm hart toedroegen. "Ik gok dat hij zo'n pippo is die binnen een halve seconde al flikkerend met de dimlichten in je gat hangt, terwijl er wel degelijk ingehaald wordt", schreef iemand. "Als ik een voertuig inhaal met een gps-snelheid die verdomd dicht tegen het maximum zit, blijf dan rustig tot we allebei voorbij de tragere bestuurder zijn, oké? Ik voeg weer in zodra het kan. Dan kan jij weer 130 km/uur rijden."



Middenvakrijders

Repliek dáárop: "Ik gok dat jij zo iemand bent die inhaalt met een snelheid die 2 km/uur hoger is dan de wagen die je passeert, en dat je wacht tot je een gat zo groot als een oplegger ziet om weer links in te voegen." Klinkt allemaal ongetwijfeld erg herkenbaar, al lijkt de ergernis in ons land zich vooral toe te spitsen op middenvakrijders. Logisch denkende Facebookers wezen er overigens fijntjes op dat de bewuste sticker eigenlijk op de motorkap in spiegelschrift zou moeten aangebracht worden in plaats van op de achterruit.



Vreselijk irritant

Begin mei zorgde bestuurster Lena Kasparian al voor enige ophef. Zij filmde zichzelf terwijl de verkeerspolitie haar een boete van 200 euro aansmeerde wegens het traag rijden op het rechterrijvak zonder in te halen. "Absoluut walgelijk", sneerde ze. En daar bleef ze bij in een opmerkelijk interview achteraf voor het ontbijtprogramma Sunrise. Tv-journaliste Sam Armytage kon haar dedain voor Kasparian duidelijk niet verbergen: "Ik wil weleens horen wat je te zeggen hebt, want het was een overtreding, en het is erg irritant wanneer iemand traag op de rechterrijstrook rijdt". Armytage bekende na het gesprek: "Het maakt mij razend, zoals je wel merkt".