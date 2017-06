Filipijns leger schiet per ongeluk eigen soldaten neer bij mislukte luchtaanval

IB

1/06/17 - 06u59 Bron: Belga

Rook stijgt op uit brandende huizen in Marawi. © epa.

Bij een mislukte luchtaanval zijn in Marawi, een stad in het zuiden van de Filipijnen die door islamistische militanten bezet wordt, minstens tien soldaten om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld.

"Een groep van onze soldaten werd geraakt door onze eigen luchtaanvallen", aldus minister van Defensie Delfin Lorenzana. "We verloren tien mensen, acht anderen zijn gewond. Het is erg droef, maar soms gebeurt dat."



"Soms is de coördinatie in het midden van het oorlog niet voldoende, en dan raken we onze eigen mensen", klinkt het nog.



Marawi ligt op Mindanao, het op een na grootste eiland van de archipel, ten zuiden van Manilla. Vorige week dinsdag riep president Rodrigo Duterte er de krijgswet uit, nadat een honderdtal islamistische strijders de stad belegerden.