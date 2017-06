Macedonië heeft zes maanden na verkiezingen een regering

IB

1/06/17 - 03u05

Premier Zoran Zaev (onder midden) met zijn nieuwe kabinet. © epa.

Macedonië heeft zes maanden na de verkiezingen eindelijk een regering, nu het parlement gisterenavond tijdens een vertrouwensstemming groen licht gaf aan het kabinet van de sociaaldemocraat Zoran Zaev. De 26-koppige regering werd met 62 stemmen voor en 44 tegen goedgekeurd na twee dagen van debatteren.

Zaev heeft beloofd om de aanvraag van zijn land om toe te treden tot de Europese Unie en de NAVO nieuw leven in te blazen. Door een gebrek aan hervormingen en de diplomatieke rel tussen Skopje en Athene over de naam Macedonië, die Griekenland claimt voor zijn noordelijke provincie, werd de toenadering van Macedonië in de koelkast gezet.



Daarnaast wil de nieuwe eerste minister de corruptie een halt toeroepen, en de levensstandaard verbeteren door het minimumloon te verhogen naar 12.000 denar (195 euro) en het gemiddelde loon naar 30.000 denar (487 euro).



Corruptie

Met Zaevs aanstelling als premier, komt er een einde aan de elf jaar durende heerschappij van de nationalistische VMRO-partij en haar leider Nicola Gruevski, die sinds 2006 premier was. Zaev beschuldigt die laatste van corruptie en het illegaal afluisteren van duizenden Macedoniërs.



In Macedonië heerst al meer dan twee jaar een diepe politieke crisis, en het land is sinds december 2016 zo goed als lamgelegd na de vervroegde verkiezingen, die Gruevski enkel organiseerde onder druk van de Europese Unie en de Verenigde Staten.



Spanningen

Zijn partij won die verkiezingen, maar kon geen parlementsmeerderheid meer verzekeren doordat de etnisch-Albanese partijen, die Gruevski steunden, collectief voor een alliantie met de Sociaaldemocratische Unie SDSM hebben gekozen.



De SDSM en zijn twee Albanese coalitiepartners, hebben een nipte meerderheid van 62 zetels in het 120 zetels tellende parlement. De politieke impasse deed in Macedonië oude spanningen heropflakkeren, zoals de strijd van de etnische Albanezen in 2001 voor meer rechten.